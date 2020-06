"Der Komet": Bis das letzte Lämpchen verglüht

Es wäre mehr gewesen, wenn ... irgendjemand den Mut gehabt hätte, weniger draus zu machen. Gartenpartys sind ja was Feines. Aber so in Echtzeit, drei lange Stunden, auf die Bühne gestellt – da verglüht irgendwann auch das letzte lustige Dekolämpchen.

Roland Schimmelpfennig inszenierte am Akademietheater "Der Komet", ein Stück seiner Frau Justine del Corte. Eine Tragikomödie. Zumindest beim Lesen. Für die Uraufführung setzte das Künstlerpaar auf Lacher.

Die gab’s reichlich. Und zu Recht. Trotzdem: Es wäre mehr gewesen, wenn ... das Unglück all dieser Charaktere, die Verletzungen, Verstörungen, Versäumnisse, die Leben mit sich bringt, spürbarer gemacht worden wäre.

So watete man durch Untiefen, wo man in Abgründe hätte blicken sollen.

Das Herzstück der Handlung ist nämlich herzzerreißend. Elisabeth, die Hauptfigur, will sich vorsätzlich eine schöne Erinnerung schaffen. Besser gesagt: Diese wiederholen, indem sie ihr Hochzeitsfest von vor zehn Jahren eins zu eins nachstellt. Vom Insektenstich, der zum Allergieschock führte, bis zur missglückten Torte.