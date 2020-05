Den Humor im Alltag suchen

Natürlich sind meine Bilder humorvoll, ich bin es ja auch." Ein Künstler müsse eben das machen, was seinem Naturell entspreche, weiß Matt Stuart im Gespräch mit dem KURIER. Und so findet sich in jedem seiner Bilder eine Pointe. Mal offensichtlich, wie bei dem Mann, dem von einer Werbetafel in der Nase gebohrt wird. Mal subtil, wie bei dem Bild mit der Taube, die wie im Gleichschritt mit den geschäftigen Menschen über den Gehsteig spaziert (siehe Bildergalerie unten).

Der 39-jährige Brite gehört zu den prominentesten Street Photographern seiner Generation. Sein Bild der Taube zierte das Cover des 2011 erschienen Sammelbands "Street Photography Now" von Sophie Howarth und Stephen McLaren - ein Standardwerk in Sachen zeitgenössischer Street Photography. Nun sind seine Bilder erstmals in Wien zu sehen.