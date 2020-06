Deichkind: Am dümmsten Song gescheitert

Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Du machst eine Party, wie nett von Dir." So beginnt Deichkinds Partykracher "Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)". Wer das Buch " Deichkind: Eine Prise Mythos" durchblättert, kann sich ein gutes Bild davon machen, was bei einem Deichkind-Konzert so los ist: Die Spaßtruppe aus Hamburg reitet mit einem Gummiboot über Menschenhände, reicht den Fans in den ersten Reihen einen Gartenschlauch, aus dem dann Bier, Wein oder was auch immer fließt. Im Hintergrund explodieren Confetti-Bomben, ziehen dichte Rauchschwaden auf und wird in Punkto Pyrotechnik vieles geboten. Musik gibt es auch: Die Vorschlaghammer-Beats und hyperventilierende Synthesizersounds kommen aus dem Verborgenen. Darüber rappen die sechs Bandmitglieder sozialkritische Texte und Parolen, die sich auch auf T-Shirts gut machen würden: Bück! Dich! Hoch!