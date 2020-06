DDR-Drama für Deutschland im Oscar-Rennen

"Barbara" erzählt eine Liebesgeschichte im einstigen Arbeiter-und Bauernstaat. Es ist die Geschichte der jungen Ärztin Barbara, die aus der Berliner Charité in die Provinz strafversetzt wird, weil sie einen Ausreiseantrag gestellt hat. Sie will zu ihrem Freund in den Westen. Doch dann lernt Barbara ihren neuen Chef kennen. In den Hauptrollen sind Nina Hoss und Ronald Zehrfeld zu sehen.



"Barbaras" Geschichte verwies unter anderem Leander Haußmanns " Hotel Lux", David Wnendts "Kriegerin", Til Schweigers "Schutzengel" und die DDR-Skater-Doku "This Ain`t California" auf die Plätze. Insgesamt befanden sich acht Filme in der Oscar-Vorauswahl, die in diese Jahr stark von zeitgeschichtlichen Themen geprägt war.

Ob "Barbara" tatsächlich eine der fünf Oscar-Nominierungen bekommt, hängt nun von der Academy in den USA ab. Die bewies zuletzt 2006 ein besonderes Faible für DDR-Stoffe. Damals gewann Florian Henckel von Donnersmarcks "Das Leben der Anderen" den Oscar für den besten fremdsprachigen Film.