David Guterson: Bestraft für schlechten Sex

Sein Buch grinst, es kritisiert, es moralisiert leider auch, es zeigt unsere heutige verwirrende Welt. Das Chaos beginnt, wenn der Versicherungsangestellte Walter Cousins in krankheitsbedingter Abwesenheit seiner Ehefrau mit dem Au-pair-Mädchen schläft. Er ist um die 30, sie ist 16 und wird schwanger. Ihr Name ist Diane. Sie erpresst 500 Dollar monatlich für sich und den Buben. Der heißt Ed. Was der leibliche Vater nie erfahren wird, er zahlt und zahlt: Sie hat das Baby ausgesetzt. Ed wächst bei einer wohlhabenden jüdischen Familie auf. (Was wunderschön erzählt wird.)



Er gründet die größte Suchmaschine im Internet, die sogar sprechen kann, wird sehr reich und erfährt zu spät von seiner Vergangenheit. (Was der Höhepunkt des Romans ist.)

Und die leibliche Mutter? Arbeitet als Nobelhure, ist für ein paar Jahre mit einen Skifabrikanten zusammen, verkauft Kokain, verwelkt – und geht mit Ed auf einen Kaffee.

In diesem Moment spricht der Autor die Leser direkt an: „Wer wollte jemandem vorwerfen, dass er sich für diese potenziell heiße Stelle interessiert ...? Moment, muss nicht zuerst der Vater umgebracht werden? Wird selbstverständlich erledigt. Zwischendurch. Man sollte halt nie einen Unbekannten, der sein Auto mitten auf der Straße abstellt, weil er pinkeln muss, beschimpfen.

Der Pinkler könnte nicht nur der eigene Sohn sein. Sondern auch durchdrehen.

KURIER-Wertung: **** von *****



Peter Pisa