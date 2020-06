Das Renaissancetheater wird 100

Am kommenden Samstag wird groß gefeiert: Da lädt das Wiener Renaissancetheater zu einem Tag der offenen Tür. "Wir werden rappelvoll sein", ist sich Pressechefin Barbara Dallheimer aufgrund der regen Zählkartennachfrage schon jetzt sicher. Wie immer, könnte man ergänzen. Ist doch das Haupthaus des Theaters der Jugend – die Dependance, das Theater im Zentrum im 1. Bezirk, wird seit 1964 bespielt – eine einzige Erfolgsgeschichte. Die Auslastung betrug in den vergangenen zehn Jahren konstant zwischen 93 und 95 Prozent.Der Abonnentenzuwachs stieg seit dem Jahr 2002 um satte 28 Prozent.

Der Erfolg ist Direktor Thomas Birkmeir, der das Theater der Jugend seit nunmehr zehn Jahren führt, und seinem bestens eingespielten Team zu verdanken. "Wir sind wirklich eine eingeschworene Bande", führt auch Chefdramaturg Gerald Maria Bauer den konstanten Aufstieg auf die jahrelange konstante Zusammenarbeit der handelnden Personen zurück. Bauer, der auch am Reinhardt-Seminar lehrt, kennt jeden Winkel des Renaissancetheaters und hat sich genau mit der Geschichte des Hauses beschäftigt. "Wussten Sie, dass das Theater der Jugend ursprünglich in der Hofburg angesiedelt war?", fragt er, ohne eine Antwort abzuwarten. "Es wurde 1932 als reine Besucherorganisation gegründet und hatte bis 1964 keine eigene Spielstätte."

Im Renaissancetheater hatten sich bis dahin schon viele Große die Klinke in die Hand gegeben: "Alle wesentlichen Direktoren und Schauspieler Wiens gaben sich hier die Ehre." Direktor Josef Jarno stützte sich in den Zwanzigerjahren auf Stars wie Hansi Niehse, Hans Moser, Fritz Kortner oder Gisela Werbezirk. 1949 übernahm Paul Löwinger das Theater und brachte komödiantische Kontinuität in den Spielplan. Gunther Philipp, Heinz Rühmann, Trude Herr, Freddy Quinn und Maxi Böhm traten auf.