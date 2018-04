Das ORF-Gesetz und die Regierung: Die Chaos-Debatte

Dazu muss man wissen, dass der Stiftungsrat in Angelegenheiten des Journalismus formal nichts mitzureden hat. Steger hat also nicht nur rhetorisch den Bogen überspannt, sondern auch seine Kompetenzen überschritten. Mit solchen Proponenten soll der ORF glaubwürdig reformiert werden? Einer aufgeklärten Öffentlichkeit wird Angst und Bange bei dem Gedanken, was bei einer Gesetzgebung herauskommen könnte, die von Funktionsträgern gestaltet wird, die sich am Beispiel Orbáns orientieren.

Die FPÖ sorgt dafür, dass jede Debatte über eine ORF-Reform geprägt ist von der Angst, kritischer Journalismus werde unterdrückt und missliebige Berichterstatter würden vom Schirm verschwinden. Sollte es stimmen, dass die FPÖ auf den ORF so schlecht zu sprechen ist, weil der sich an die ÖVP hält: Mit Haudrauf zementiert man die Verhältnisse eher ein.