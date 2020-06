"Das Finstere Tal" großer Sieger beim Filmpreis

Jessica Hausners Kleist-Kammerspiel "Amour Fou", achtfach nominiert, erhielt den Preis für das beste Drehbuch und den besten Schnitt.

Bester Dokumentarfilm wurde "We Come as Friends" von Hubert Sauper. Bester Kurzfilm wurde "Rote Flecken" (Regie: Magdalena Lauritsch). Die Preise wurden in insgesamt 14 Kategorien vergeben. Die diesjährige Gala war nicht ungetrübt: Nach einer Gedenkminute für die Regisseure Michael Glawogger und Florian Flicker, die im letzten Jahr tragisch ums Leben gekommen waren, gab es langen Applaus.