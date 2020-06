Daniela Enzi verlässt das Wiener MQ

Enzis ohne Enzi: Die Prokuristin des Wiener Museumsquartiers, Daniela Enzi (46), verlässt das Kulturareal. Die Namenspatronin jener Liegemöbel, die in der warmen Jahreszeit im Innenhof des Quartiers den Besuchern zur Verfügung stehen, wechselt Ende August den Job. Sie wird Geschäftsführerin einer Projektgesellschaft, die sich mit der geplanten Revitalisierung des Areals rund um Hotel Intercontinental, Eislaufverein und Konzerthaus befasst, teilte die Global Equity Partners Beteiligungs-Management GmbH des Investors Michael Tojner am Dienstag mit.



Die Fläche soll unter der Ägide Tojners entwickelt werden. Daniela Enzi werde für die Koordinierung der Überlegungen zur Neugestaltung des Areals verantwortlich zeichnen, hieß es. Sie solle damit auch ihre Erfahrungen einbringen können, die Bedürfnisse und Angebote unterschiedlicher Nutzer - in diesem Falle mit dem Schwerpunkt Sport, Erholung, Musik und Gastronomie - synergetisch zu verbinden.



"Die Voraussetzungen, diesen Teil der Stadt zu der Bedeutung zu verhelfen, die ihm dank seiner großen Tradition, seines Angebotes und seines Potenzials zusteht, sind hervorragend. Es gilt, diese Stärken behutsam zu entwickeln", betonte Enzi in der Aussendung. Sie hat übrigens eine Zeit lang das Museumsquartier auch geleitet - interimistisch, nachdem MQ-Chef Wolfgang Waldner 2011 Außenamts-Staatssekretär geworden war.