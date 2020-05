Schweizer Schlager mit Berliner Attitüde

Die Geschichte könnte einem seiner Songs entsprungen sein. Ein junges Naturtalent aus dem Schweizer Kanton Aargau findet eines Tages einige Musikinstrumente in dem Keller, in dem der Bursche zwei Jahre lang wohnt, versucht sich an einigen Songs und gewinnt prompt einen hochdotierten Musikpreis. Mit dem Geld macht er sich auf nach Berlin, um dort weiter Musik zu machen. Doch die Großstadt bekommt ihm nicht. Zu laut, zu viel Ablenkung. Also zieht er sich zurück in die Berge seiner Heimat, um sich auf seine Musik konzentrieren zu können. Aus den geplanten vier Wochen werden fünf Jahre. Fünf Jahre Einsamkeit in einem 25-Seelen-Dorf. Allein diese Geschichte wäre Stoff genug für einen Heimatfilm der Marke Hinterseer.

Sie geht aber weiter. Im April diesen Jahres veröffentlichte Dagobert Jäger, der Mann von dem hier die Rede ist, dann doch noch sein Debütalbum. Schlicht " Dagobert" sollte es heißen und die Fachpresse zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißen - als hätte man nur darauf gewartet, dass sich endlich jemand mit Musikverstand über das Genre Schlager - inklusive Texten wie "Du bist meine Frau, ich will mit dir leben. Komm, wir machen für immer blau" traut. Solche Zeilen unterlegt Dagobert - ganz ernsthaft - mit Streichern und Synthie-Sounds. " Schlager für das Hipstervolk", befand die Süddeutsche Zeitung.

Am Montag kommt Dagobert nun ins Wiener Brut. Wir haben den Schweizer vorab zum Interview gebeten.

Machen Sie Schlager?

Ja, Schlager.

Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. In einer deutschen Musikzeitschrift stand, Sie würden eine Art "mittelalterlichen Minnegesang" machen. Können Sie auch dem etwas abgewinnen?

Ja. Ich singe ja diese Liebeslieder für diese Frau - das hat man ja damals auch so gemacht. Man ist von Haus zu Haus gelaufen und hat unter den Fenstern irgendwelchen Frauen etwas Nettes gesungen.

Handeln Ihre Texte immer von der gleichen Frau?

Auf dem ersten Album schon. Auf dem nächsten Album werden dann noch mehr dazukommen (lacht).

Sie haben fünf Jahre in einem 25-Seelen-Dorf in den Schweizer Bergen verbracht. Auf einer uralten Hütte. Wie hält man es da so lange aus?

Das war ja nicht so geplant. Ich bin da hochgezogen, weil ich einfach meine Musik in Ruhe aufnehmen wollte. Das war anfangs auch schön. Ich habe dann aber bald mal gemerkt, dass es für mich eigentlich keine wirklichen Alternativen gibt. Ich habe nicht mit dem Gedanken gespielt, meine Musik zu veröffentlichen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich damit eine Chance gehabt hätte. Und ich wollte mich auch nicht anders sozialisieren, mit Job oder so. Deshalb habe ich den Absprung von dort auch lange nicht geschafft. Ich wusste einfach nicht, was ich sonst tun soll.

Und was führte dann dazu, dass Sie Ihre Musik veröffentlicht haben und damit auch erfolgreich geworden sind?

Also der Erfolg ist sehr relativ, bescheiden eigentlich. Im Endeffekt war es jahrelange Vorbereitung. Mich haben viele Plattenlabels kontaktiert, wollten was mit mir machen. Ich war dann mit vielen verschiedenen Produzenten im Studio und habe mit ihnen an meinem Material gearbeitet. Und das hat über Jahre hinweg nicht funktioniert, bis ich dann irgendwann die richtigen Leute gefunden hatte, mit denen ich mich auch einlassen konnte und aus denen ich dann so eine Art Team geformt habe, das mich jetzt sozusagen betreut.

Sie sprechen von Markus Ganter (der unter anderem auch Casper produzierte, Anm.) Wie kam es zu der Zusammenarbeit?