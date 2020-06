Dagmar Koller über Liz Taylor

Elizabeth Taylor hatte praktisch kein Privatleben. Sie stand ständig in der Öffentlichkeit, wurde immer von Fotografen und Journalisten belagert. Und das eigentlich bereits seit ihrer Kindheit. Kein Wunder, dass sie sich später Michael Jackson so verwandt gefühlt hat.

Sie war schön, wurde sogar als "schönste Frau der Welt" bezeichnet, war erfolgreich und reich. Aber war Elizabeth Taylor auch glücklich? Während unserer gemeinsamen Zeit hatte ich schon diesen Eindruck – weil sie gerade wieder frisch verliebt war. Sie hat sich immer nach einem glücklichen Leben gesehnt, einem mit großer Familie. Aus diesem Grund hat sie ja auch neben ihren drei leiblichen Kindern eines adoptiert, ein Mädchen.

Tragisch, dass sie fast ein ganzes Leben lang unter gesundheitlichen Problemen zu leiden hatte. Ob Luftröhrenschnitt oder eine verletzte Wirbelsäule, ihr Lebenslauf hätte auch gut die Vorlage für eine Krankenhaus-TV-Serie bieten können.

Kein Wunder, dass sie sich nach dem Aidstod von Rock Hudson, ihrem Filmpartner aus "Giganten", für erkrankte Kollegen engagiert hat.

Ein paar Jahre nach unserer vor der Kamera verbrachten Woche sah ich sie wieder. In Toronto. Ich war damals schon mit Helmut (Zilk) verheiratet. Und sie hatte nach Richard Burton schon wieder einen Neuen an der Seite, den US-Politiker John Warner. Man spürte direkt, dass dies keine wirkliche Liebesbeziehung war. Warner hatte sich ihr genähert, weil er sich so mehr Chancen auf einen Platz im US-Senat ausgerechnet hat. Die Taylor hatte eine Schwäche für starke Männer. Sie war ja eher ein Mädchen als die Powerfrau.

Aus den Augen, aus dem Sinn. Bei Schauspielern trifft das häufig zu. Es ist eine Freundschaft auf Zeit. Von all meinen internationalen Kollegen hatte und habe ich noch Kontakt zu Cliff Richards, Paul Anka und Larry Hagman. An Liz Taylor denke ich oft. Und ich hoffe, diese Tage in Wien haben doch Glück in ihr Leben gebracht, ein bisschen zumindest.