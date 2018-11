Crime in den Berliner Katakomben

Woran viele Darstellungen der Clubkultur scheiterten, ist „Beat“ famos gelungen: Die Partyszenen sind authentisch orgiastisch, was damit erreicht wurde, dass die Drehs unter Dauerbeschallung in einem Berliner Bunker stattfanden: Die Feier, die von der Kamera eingefangen wurde, fand tatsächlich statt, erzählt Hauptdarsteller Niewöhner. „Als ich zum ersten Mal in den Club gekommen bin, waren 400 Komparsen dort.“

Wiewohl keine Drogen oder Alkohol beim Dreh im Umlauf waren, wie Regisseur Marco Kreuzpaintner bei einem Pressetermin in London schmunzelnd einschränkte. Das Thema des Organhandels ist Kreuzpaintner nicht zuletzt angesichts der Flüchtlingsströme der vergangenen Jahre gekommen. „ Vossberg sagt ja auch in der Serie zu jemandem: ,Du willst gar nicht wissen, woher das kommt, oder?‘ Allein die Möglichkeit, dass das passiert, ist schrecklich. Wir Europäer fressen andere Kulturen auf.“

Insofern gehe es ihm um „das große Ganze, die unterschiedlichen Lebensweisen. All diese Ablenkung, all dieses Vergnügen in unserem Leben: Jemand muss dafür den Preis bezahlen. Wir sind uns dessen nur meist nicht bewusst.“

Mit im Cast ist Karl Markovics, der den Chirurgen Brandt spielt. Er entnimmt die Organe fachmännisch, ist aber von Skrupel zerfressen. Für den ist in den Katakomben Berlins aber kein Platz. Der Beat stampft weiter.