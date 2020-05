Costello: "Sich zu wiederholen, wäre feige"

Auf seiner Solo-Tour, die den legendären Songschreiber am 31. Oktober ins Wiener Konzerthaus führt, hat Costello die Durchmischung zum Programm erhoben. Zwar fehlt das riesige Glücksrad, das der gebürtige Brite seit einiger Zeit bei Konzerten mit seiner Band "The Imposters" mit sich führt: Das Konzept, Fans aus dem Publikum am Rad drehen und so die Songs auswählen zu lassen, würde solo nicht so gut funktionieren, erzählt der 56-Jährige.



Dafür, erklärt er, "hört man die Songs so, wie sie geschrieben wurden, mit nur einem Instrument. Manche habe ich verändert - einiges, was man als Uptempo-Song kennt, wird als Ballade gespielt und umgekehrt. Das erlaubt mir viel Freiheit, nicht nur in der Gegenüberstellung von Gegenwart und Vergangenheit, sondern auch in der Kombination verschiedener Stimmungen."



Das Werk, das Costello seit seinem Debütalbum "My Aim Is True" (1977) schuf, brachte bis heute viele unterschiedliche Fangemeinden hervor. In England, erzählt er, wäre er vor allem für seine Werke mit der Band The Attractions aus den 1970ern bekannt, in den USA seien die Alben der 1980er, darunter das vom Folk-Experten T-Bone Burnett produzierte "King Of America" (1986), geläufiger.



Costellos bislang jüngstes Album "National Ransom", 2010 erschienen und ebenfalls von Burnett produziert, könnte ihm zufolge sein letztes gewesen sein. "Alben sind nichts, womit man Geld verdienen kann - man macht sie aus Passion", sagt er.