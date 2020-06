CNN-Preis Nominierung für Christian Lerch

Aufwendige Radiosendungen brauchen nämlich vor allem eines: Zeit. "Die Leute fragen oft, ob das nicht schneller geht? Kann man die Interviews nicht in ein paar Tagen machen? Nein, kann man nicht. Es dauert einfach, bis man so weit ist."

Für "Apocalypse Goa" verbrachte Lerch zwei Wochen in Indien. Reiste herum und traf junge Israelis, die versuchten, dort nach dem Wehrdienst mental abzurüsten. Unterstützt von LSD, Marihuana und psychoaktiven Pillen. Eine Zeit lang betrieb der Staat Israel sogar eine psychiatrische Klinik in Goa, um ihnen zu helfen.

Unterstützt von der Ö1-"Hörbilder"-Redaktion und dem WDR arbeitete Lerch ungefähr drei Monate an dem Feature. Ähnlich aufwendig wird sich sein nächste Projekt gestaltet, in dem es um Drogenhandel in Mexiko geht. Im Jahr kommt der 33-jährige Radiojournalist so auf zwei große und ein paar kleinere Sendungen.

Auszeichnungen wie der CNN-Preis helfen, um (internationale) Aufmerksamkeit zu bekommen, sagt Christian Lerch. "Es kommen verstärkt Anfragen von außen. Und auch nach innen wird es leichter. Man kann Themen vorschlagen und es denkt sich keiner mehr: ,Kann der das überhaupt?‘"