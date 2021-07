Claudia Bosse im Tanzquartier

Kaum betritt das Publikum die Halle G/ Tanzquartier, ist es schon mitten im neuen Stück von Claudia Bosse für ihr Performerkollektiv theatercombinat.

In "what about catastrophes?" stellen sie sich im Rahmen des Projekts "(katastrophen 11/15)" die Frage nach der theatralischen Umsetzung eines existenziellen Themenschwerpunkts.

Ein Theoriediskurs zur Bedeutung von Katastrophen und deren Auswirkungen steht am Beginn der knapp dreistündigen Performance. Fünf Performer fragen (meist in englischer Sprache) nach Möglichkeiten der Darstellung, in der sich Zeitebenen verschieben. Gilt es doch auch die in der Vergangenheit liegenden Anlässe im Augenblick mitzudenken, an unvorstellbare Schicksale von Opfern zu erinnern.