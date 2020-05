Cinemagraph: Lebendige Fotografie

Dabei basieren die Cinemagraphs auf einem einfachen Format, das bereits seit Ende der 80er Jahre bekannt ist: GIFs. Noch ehe sich JPEG als dominierendes Bildspeicherformat durchsetzte, war dieses zusammen mit dem XBM-Format weit verbreitet.

Während letzteres vollkommen vom Markt verschwand, konnten sich GIFs weiter behaupten. Mit der Fähigkeit auch Transparenz und Animation darzustellen, fand das Format in den vergangenen Jahren vor allem in den bekannten Internet-Memes Verwendung. Anfang 2011 waren Jamie Beck und Kevin Burg dann die ersten, die auf die Idee kamen Fashion-Fotografie in diesem Format zu präsentieren.

"Anfangs wollte ich das ganze Bild animieren. Doch wenn man nur kleine Teile in Bewegung setzt, bleiben die GIFs in einer vernünftigen Größe." Das ist besonders wichtig, weil Webseiten ansonsten zu lange laden müssen. Ausgehend von den GIF-Dateien, entwickelten die beiden New Yorker, die auch privat ein Paar sind, ihre Idee weiter. "Prinzipiell sind Cinemagraphs eine Serie von sequenziellen Bildern ohne Anfang und Ende." Unabhängig davon, ob diese nun auf GIF-Dateien oder etwa HTML5-Videos basieren würden. Kevin Burg ist sich sicher, damit sowohl ein neues Genre der Fotografie als auch überhaupt ein neues Medium erschaffen zu haben.