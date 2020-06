Waltz spielt Hauptrolle in "True Crimes"

Neue Hauptrolle für Oscar-Preisträger Christoph Waltz: Der Österreicher ist Neuzugang beim geplanten Thriller " True Crimes", berichtet der Hollywood Reporter. Als möglicher Regisseur sei Roman Polanski genannt worden.

Die Story basiert auf einem Artikel im New Yorker aus dem Jahr 2008: Ein polnischer Autor, Krystian Bala, wurde demnach wegen Mordes verurteilt – nachdem er in einem Buch detailliert einen „perfekten Mord“ beschrieben hatte. Dieser Mord war einem Fall ähnlich, den die Polizei zuvor nicht hatte klären können. Bala, der nicht zu den Verdächtigen gezählt hatte, wurde 2007 letztlich wegen dieses Mordes verurteilt.

Waltz soll Jacek Wroblewski spielen, jenen Polizisten, der den bereits geschlossenen Fall nach dem Erscheinen des Buches wieder aufnimmt.

Christoph Waltz wurde in Hollywood mit der Rolle als SS-Standartenführer in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" bekannt. 2010 bekam er für seine Leistung den Oscar als bester Nebendarsteller. 2013 konnte er diesen Erfolg wiederholen - diesmal setzte Tarantino den Wiener in seinem Sklaven-Western "Django Unchained" als skrupellosen Kopfgeldjäger ein.