Christmas à la Vegas

Die amerikanischen Showgrößen traten auf mit nonchalantem Charme und geballtem Wortwitz. Mit Bigband und mit den swingenden Hits der späten Fifties und frühen Sixties: „ New York, New York“, „Every­body Loves Some­body Sometime“, „King of the Road“, „Mack the Knife“ ... Die Songs des Rat Pack sind Musikgeschichte, und die Shows der drei im Sands Hotel von Las Vegas Legende.

Jetzt sind Frank, Dino und Sammy als Doubles in der Retro-Revue „Christmas With the Rat Pack“ wieder da – „nicht gesponsert von irgendeiner Art von organisiertem Verbrechen“, wie ein Ansager verkündet.

Der Swing ist ihr Akku und die Illusion beinahe perfekt: Tam Ward startet intonationssicher mit der Lady, die ein Tramp ist und „Come Fly With Me“ und klingt dabei wie der frühe „Frankie-Boy“.

Neben Evergreens wie „My Way“ und „That’s Life“ verleihen vor allem spritzige Dialoge dem posthumen Gipfeltreffen Authentizität. Die Bigband dreht richtig auf bei Cole Porters „I’ve Got You Under My Skin“. Später wird Sinatra sagen: „Ich habe die Band für die Feier­tage zu mir nach Hause eingeladen.“ Und Dino

lakonisch antworten: „Ja? Ich hasse meine Nachbarn auch.“

Das Rattenpack hat das lässige, mit Schlagfertigkeit gewürzte Herumalbern zur Kunst des Entertainments verfeinert. In den Bewegungen nah am 1990 verstorbenen Original ist Giles Terera als Sammy Davis, der exaltierte Spaßvogel, wenn er akrobatisch-gelenkig übers Parkett wirbelt, steppt und „Mr. Bojangles“ einpfeift.