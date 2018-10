Christiane Hörbiger: „Ich habe immer meine Arbeit gemacht“

Am 13. Oktober naht der runde Geburtstag. Dann wird eine der wohl bedeutendsten Schauspielerinnen junge 80 Jahre alt. Für Christiane Hörbiger auch ein Grund, ans Aufhören zu denken. „Ich möchte in Zukunft einfach mehr Zeit für mich und meine Hunde haben und mich nicht immer nach dem Terminkalender anderer Menschen richten müssen“, wiederholt die Künstlerin bei einem ORF-Termin, was sie zuvor in einem KURIER-Interview bereits deponiert hatte. Die Hunde – zwei Möpse namens Vicco und Loriot –, die halten Christiane Hörbiger nämlich auf Trab. „Sie zwingen mich, aktiv zu sein und zu bleiben.“

Aktiv war die vielfach, u. a. mit der Platin ROMY geehrte Darstellerin auch in den vergangenen Monaten. Zwei neue Filme hat sie abgedreht: So spielt sie in „Die Muse des Mörders“ (20.15, ORF2) in der Regie ihres Sohnes Sascha Bigler eine Bestseller-Autorin, deren Kriminalromane einem Serienmörder als Vorbild dienen.