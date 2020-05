Chinas Kunstmarkt lockt mit Rekordpreisen

Was aber nicht heißt, dass diese Werke dann auch verkauft sind. Denn der chinesische Kunstmarkt funktioniert nach ganz eigenen Gesetzen, wie die New York Times kürzlich in einer groß angelegten Recherche darlegte. 64 Millionen Dollar gab es etwa 2011 für ein Werk von Qi Baishi, „Adler auf einer Kiefer stehend“ (1946). Aber der Käufer hat das Werk nie abgeholt – er zweifelt an der Echtheit des Stückes.

Kein Einzelfall: Fast die Hälfte der teuersten Werke werden nach Auktionen in China nie bezahlt. Insgesamt hat rund ein Drittel der verzeichneten Kunstverkäufe bei Auktionen in China im Endeffekt nie stattgefunden, so die New York Times.

Darüber hinaus tauchen immer wieder Fälschungen auf. So wurde etwa ein ganzes Museum geschlossen, weil fast alle der 40.000 Ausstellungsstücke gefälscht waren. Und auch Korruption spielt eine Rolle: Chinesische Amtsträger werden u. a. mit Kunst bestochen. Dass der chinesische Kunstmarkt seit 2003 um 900 Prozent gewachsen ist, erscheint so in einem ganz anderen Licht.