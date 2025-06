Caravaggio in Rom: Glanzlichter bei Massenauflauf

Das Schlechte zuerst: Wer sich die Caravaggio-Ausstellung in Rom ansehen möchte, aber noch kein Ticket hat, kommt zu spät. Ausverkauft. Jeder mögliche Timeslot ist bis zum Ende der Schau (6. Juli) vergeben. Ob da am Schwarzmarkt noch was geht? Keine Ahnung. Auch Journalistinnen und Journalisten haben es außergewöhnlich schwer, hineinzukommen. Einfach hingehen, Presseausweis zücken, reingehen – wie das normalerweise in Museen üblich ist –, ist hier nicht möglich. Aber einige E-Mails später stehe ich vor „Narciso“ („Narziss“), einem der bekanntesten Bilder Caravaggios – beziehungsweise stehe ich hinter einer Menschentraube mit Smartphone im Anschlag. Bis jeder ein Foto mit sich und von "Narziss" gemacht hat, vergehen einige Minuten. Die Warterei zahlt sich aber nur bedingt aus: Einen unverstellten Blick auf Caravaggios Meisterwerk hat man nur selten.

© Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma (MiC) "Narciso", 1597-1599

Zum Glück gibt es noch andere Bilder, denen man sich in den Räumen des römischen Palazzo Barberini ausführlich widmen kann. In Summe sind es 24 Gemälde, die Michelangelo Merisi (1571–1610), genannt Caravaggio, zugeschrieben werden – zu sehen sind im Rahmen der Ausstellung also mehr als ein Drittel seines überlieferten malerischen Œuvres.

© Joaquin Cortes/Icon Trust "Ecce Homo", 1606-1609

Erde statt Gold

Die für das Heilige Jahr konzipierte Schau ermöglicht also einen durchaus umfassenden Blick auf das Werk des Superstars der Kunst. Ermöglicht wird das durch zahlreiche Leihgaben aus den USA und einigen europäischen Ländern. Zu den ausgestellten Werken gehört auch „Ecce Homo“, eine Darstellung des leidenden Jesus Christus mit einer Dornenkrone, die 2021 in Spanien wiederentdeckt wurde, nachdem sie im 19. Jahrhundert verschollen war. Unter anderem ist auch das Porträt von Maffeo Barberini (1568–1644), des späteren Papstes Urban VIII., zu sehen, das kürzlich erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das Bild steht u. a. stellvertretend für das, was Maler in dieser Zeit malen mussten, um Geld zu verdienen – man musste es sich mit der Kirche, dem Adel gutstellen. Geistliche Bilder, Auftragsporträts – damit konnte man als Maler überleben. Das war auch bei Caravaggio so. Aber wenn er den Pinsel schwang, dann gab es keine üppigen, barocken Goldverzierungen, wie sie damals üblich bzw. gern gesehen waren.

© Bridgeman Images/Detroit Institute of Arts/ Bridgeman Images "Marta e Maria Maddalena", 1598

Im Schatten Wer Caravaggio sagt, muss auch Licht und Schatten sagen – viel wurde über den dramatischen Hell-Dunkel-Effekt seiner Gemälde geforscht, und dennoch haftet seiner Kunst stets etwas Rätselhaftes an. Seine Arbeiten sind düster, verrucht, in Erdfarben gehalten. Es gibt viel Schatten, karge Hintergründe – aber auch viel Licht und Figuren, denen man stundenlang in die Augen blicken könnte, weil sie so viel erzählen. Der als Rebell, Mörder und Star des Barocks gefeierte Maler kam in einem lombardischen Dorf nahe Mailand zur Welt. Er wurde in seiner Heimat ausgebildet, kam aber bald nach Rom. Caravaggios brutal realistische Schilderungen biblischer und weltlicher Szenen schreckten die Stadt und ganz Europa auf. Dank seiner besonderen Maltechnik und seiner lebensnahen Porträtkunst wurde er bald ein Star. Allerdings war er aufgrund seines aufbrausenden Temperaments umstritten. Viele Gerüchte – es tauchen bis heute neue auf – ranken sich um sein Leben und Sterben. Im Streit erschlug er einen päpstlichen Offizier, wurde verbannt und für vogelfrei erklärt. Um dem Henker zu entkommen, floh er zunächst nach Neapel, später nach Sizilien und Malta. Auf dem Rückweg nach Rom, wo er auf eine Begnadigung hoffte, starb er mit 38 Jahren. Sein kurzes, aber bewegtes Leben beschäftigt bis heute Expertinnen, beeinflusst und inspiriert Regisseurinnen zu Filmen und Serien. Zuletzt spielte Andrew Scott in der großartigen Netflix-Produktion Ripley einen Caravaggio-Besessenen.

Zeichen Der Schau gelingt es, Caravaggios Malerei zu sich selbst zurückzuführen – auch weil sie auf abschweifende Vergleiche mit Nachahmern verzichtet.

Die Ausstellung präsentiert auch Caravaggios letztes vollendetes Gemälde: die Darstellung des Martyriums der Ursula. Zu sehen sind auch zum ersten Mal Seite an Seite die beiden Porträts des einflussreichen Auftraggebers Maffeo Barberini. Beeindruckend vor allem: "Die Gefangennahme Christi" von 1602, eine Leihgabe aus Dublin. Darin packt Judas Jesus an der Schulter und küsst ihn; sogleich greift ein Soldat in schillernder Rüstung zu. "Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist’s; den ergreift und führt ihn sicher ab", heißt es an der Stelle im Markus-Evangelium, auf die sich Caravaggio in seinem Gemälde primär bezieht. Hinzu kommen drei biblische Historienbilder mit ein und derselben Protagonistin. Modell stand dafür die Prostituierte Fillide Melandroni. Einmal ist sie eine ins Gespräch versunkene Maria Magdalena, dann – in einem wandhohen Großformat – wird aus ihr eine einsame Heilige, Katharina von Alexandrien. Und dann ist sie auch noch im Gemälde "Judith und Holofernes" zu sehen, wo sie den Diktator Holofernes köpft. Der war davon sichtlich überrascht, denn er blickt etwas verdutzt mit offenem Mund in Richtung Publikum. Keine leichte Kost. Angeblich hat Caravaggio der Fall einer Mörderin inspiriert, die aus Notwehr gehandelt haben soll.

© © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Santa Caterina di Alessandria, 1598-1599