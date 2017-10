"Captain Underpants": Kevin Hart im Video-Interview

Basierend auf den Kult-Romanen von Dav Pilkey, erzählt "Captain Underpants": Der supertolle erste Film" die Geschichte zweier überaus phantasievoller Scherzkekse, George (gesprochen von Kevin Hart) und Harold (Thomas Middleditch). Das Duo hypnotisiert seinen Schuldirektor und lässt ihn glauben, er sei ein Superheld, der "Captain Underpants" (Ed Helms) genannt wird. Auch Jordan Peele, Kristen Schaal und Nick Kroll sind in der Animationskomödie zu hören.

Kevin Hart ist kein Fremder in Sachen Animation, er lieh bereits "Showball" in "The Secret Life of Pets" seine Stimme. Neben "Der Unterhosenkapitän: Der supertolle erste Film" spielt Hart aktuell auch in "The Upside", "Ride Along 3" und dem Remake von "Jumanji: Welcome to the Jungle" mit. Im kommenden Jahr wird er in "Night School" und dem Remake der Komödie "The Great Outdoors" zu sehen sein.

FilmInside-Reporterin Rachel Kasuch traf Kevin Hart zum Interview, um mit ihm über das Original und die Adaption von "Captain Underpants" zu diskutieren. "Nachdem ich den Film angeboten bekommen hatte, habe ich recherchiert und mir die Bücher besorgt ", erklärt Hart, wie er sich auf die Rolle vorbereitet hat. Außerdem spekulierte der Schauspieler darüber, wie die Welt ihn beschreiben würde und wen er hypnotisieren würde. "Wenn ich jemanden hypnotisieren könnte, um etwas für mich zu tun, würde ich wahrscheinlich meinen Hund hypnotisieren, damit er endlich mal hört ", so Hart.

Das ganze Video-Interview mit Kevin Hart: