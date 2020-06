Ostermayers Gretchen-Fragen

Via Falter übt der ehemalige Intendant der Münchner Kammerspiele und Kurzzeit-Schauspielchef in Salzburg, Frank Baumbauer, harte Kritik an Hartmann: Ein Intendant dürfe nicht "Groupie des Spielplans" sein, sondern müsse in Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Geschäftsführung "das große Ganze" im Blick behalten.

Kritik kommt auch vom Leiter des "donaufestivals", Tomas Zierhofer-Kin: Die undurchsichtige Gebarung der Burg sei "schamlos". Zudem würde die Politik für große Häuser überproportional viel Geld ausgeben und kleinere Bühnen aushungern.