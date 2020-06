Mahnen, sparen & ein Zaubertrick

Freitagvormittag bat der unter Beschuss geratene Burgdirektor Matthias Hartmann ausgewählte Journalisten zu einem Gespräch. Dabei bemühte sich Hartmann nach Kräften, sich einerseits als Mahner und andererseits als Sparmeister darzustellen.

Seit 2010 habe er gegenüber Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Wirtschaftsprüfern immer wieder an der Praxis Kritik geübt, Bühnenbilder fünf Jahre lang in der Bilanz abzuschreiben, also auf der Habenseite zu verbuchen, sei aber auf taube Ohren gestoßen. Dass diese Praxis heute so nicht mehr akzeptiert wird, macht ja den Hauptanteil der Bilanzprobleme des Hauses aus.

Zentraler Punkt in Hartmanns Argumentation ist aber eine Rechnung, die er eigens erstellen ließ. Der derzeitige Bilanzverlust des Burgtheaters beträgt 8,3 Millionen Euro. Rechnet man die letzte Saison seines Vorgängers Klaus Bachler (2008/’09) nach den heute geltenden, strengeren Abschreibe-Richtlinien neu durch, käme man – wenn man die damals durchgeführte Auflösung einer Kapitalrücklage von 2,5 Millionen dazuzählt – auf 8,5 Millionen Bilanzverlust. Hartmann: „Das sind Fakten!“ Auch die Wirtschaftsprüfungskanzlei KPMG habe diese Berechnung bestätigt.

Folgt man diesem buchhalterischen Zauberkunststück, dann steht Hartmanns Burg heute um 200.000 Euro besser da als Bachlers Burg 2009.

Diese Berechnung lässt nur leider einiges unberücksichtigt: So drohen der Burg weitere fünf Millionen an Steuernachzahlungen. Vor allem aber wird nobel verschwiegen, dass die Burg unter Hartmann ebenfalls buchhalterisches Familiensilber zu Geld machte, nämlich das Stammkapital um drei Millionen verringerte.

Hartmann stritt diese Tatsachen auf Nachfrage nicht ab, wodurch seine Berechnung viel an argumentativer Schlagkraft verlor. Deshalb schickte sein Büro nach dem Gespräch eingangs erwähntes Mail aus. Inhalt: Man möge sich lieber auf die positive Entwicklung von Cash-Flow und Netto-Umlaufvermögen konzentrieren.

Was Hartmann als Befreiungsschlag geplant hatte, ging also im Durcheinander von Berechnungsmethoden und Buchhalterdeutsch unter. Übrig bleibt als Botschaft: Es ist alles sehr kompliziert.