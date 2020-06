Burgtheater: "Kleines Geschäft" unter Schwestern

Der holdinginterne Verkauf der Probebühne wird über einen 20 Jahre lang laufenden Kredit finanziert, sagt nun der Chef von Art for Art, Josef Kirchberger, auf KURIER-Anfrage. Das Burgtheater zahle Miete an die Art for Art; über diese Zahlungen wird der Kredit bedient. Ein „kleiner Aufschlag“ sorgt dafür, dass „am Ende“ auch für die Art for Art ein „kleines Geschäft“ dabei herausschaut, sagt Kirchberger. Dieses sei aber „nicht atemberaubend“, denn „unter Schwestern soll man sich nicht bereichern“, sagt Kirchberger.

Der Vorteil für das Burgtheater sei, dass durch den Verkauf „stille Reserven aufgedeckt“ werden.

Die Immobilie wird also zu Geld gemacht, das der Bilanz guttut.

In der Burg selbst wollte man die Budget-Zahlen und deren Auswirkungen vor der Aufsichtsratsitzung am Donnerstag nicht kommentieren.

Kirchberger hatte zuletzt auch deutliche Worte gegen einen möglichen Verkauf von Holding-Immobilien, etwa im Hanuschhof, gefunden. Derartige Ideen, die im Lauf der Burgtheater-Krise kursierten, seien „momentan nicht aktuell“, sagt Kirchberger nun zum KURIER.

Denn das laufende Geschäftsjahr sei u.a. durch den Probebühnenverkauf finanziert. In den nächsten Monaten müsse jedoch entschieden werden, „wie die kommenden Jahre finanziert werden. Da ist noch einiges offen.“