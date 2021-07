Burgtheater: Bergmanns nächste Saison

"Die Geburtstagsfeier" von Harold Pinter, Regie Andrea Breth ( Wien-Premiere am 3.9. im Akademietheater).

"Ein Sommernachtstraum" von Shakespeare, Regie: Leander Haußmann ( Premiere am 6.9. im Burgtheater).

"paradies fluten" von Thomas Köck (ÖE), Regie: Robert Borgmann (9.9., AT).

"Schlechte Partie" von Alexander Ostrowski, Regie: Alvis Hermanis (21.10., BT).

"Willkommen bei den Hartmanns" von Simon Verhoeven (UA), Regie: Peter Wittenberg (ab Nov. im AT).

"Ein Volksfeind" von Henrik Ibsen, Regie: Jette Steckel (ab Nov. im BT).

"Radetzkymarsch" von Joseph Roth, Regie: Johan Simons (ab Dez. im BT).

"Vor Sonnenaufgang" von Ewald Palmetshofer (ÖE), Regie: Dušan David Pařízek (ab Dezember im AT).

"jedermann (stirbt)" von Ferdinand Schmalz (UA), Regie: Stefan Bachmann (ab Feb. 2018 im BT).

"Die Glasmenagerie" von Tennesse Williams, Regie: David Bösch (ab Feb. im AT).

"Rosa Rozendaal" von Dimitri Verhulst (UA), Regie: Luk Perceval (März im AT).

"Eines langen Tages Reise in die Nacht" von O’Neill, Regie: Breth (ab April im BT).

"Der Rüssel" von Wolfgang Bauer (UA), Regie: Christian Stückl (ab April im AT).

"The Who and the What" von Ayad Akhtar (ÖE), Regie: Felix Prader (ab Mai im AT).

"Macbeth" von Shakespea-re, Regie: Antú Romero Nunes (ab Mai im BT).