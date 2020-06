Burgtheater: 19 Millionen Bilanzverlust

Das Burgtheater muss nun grobe Einschnitte setzen. 100 Maßnahmen sind von den Wirtschaftsprüfern, die die Bilanz ebenso wie der Aufsichtsrat abgesegnet haben, vorgeschrieben. Ein „hartes, um nicht zu sagen: brutales Stück Papier“, wie Direktorin Karin Bergmann sagt.

„Schmerzhaft“ gespart werden muss bei so ziemlich allem, was Theater ausmacht: Bei Ensemble-Gagen, bei Nachbesetzungen, bei der Anzahl der Premieren, bei den Kosten für Regisseure und Ausstatter, bei Sachkosten (bis hin zur Gestaltung der Saisonbroschüre).

Vier Millionen Euro müssen für 2014/’15 eingespart oder verdient werden, darunter allein je 1,4 Millionen bei Personal- und Sachkosten. Bergmann ist mit Ensemblemitgliedern über Gagenreduktionen im Gespräch. Es soll aber keine zusätzlichen Vertragsauflösungen geben. „Wir möchten keine Mitarbeiter entlassen“, die Einsparungen sollen u. a. durch Nicht-Nachbesetzungen ermöglicht werden. 600.000 Euro soll eine neue Kartenpreisstruktur bringen, die im Besonderen die teureren Tickets betrifft und die billigeren teils preislich unverändert lässt. Das teuerste reguläre Ticket kostet 57 statt 51 Euro.

Die Probebühne wurde innerhalb der Holding an das Schwesternunternehmen Art for Art verkauft. Das brachte der Burgbilanz 7,5 Millionen. Künftig fallen aber 400.000 Euro Mietkosten pro Jahr für die Probebühne an.

Die Holding hat auch eine Garantie für die Burg über 10 Millionen Euro abgeben müssen, damit die Bilanz durchgeht.