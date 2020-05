Buchmesse mit Weisheit, Austrofred und Datteln

6 bis 18-Jährige strömen in alle Richtungen. Viele von ihnen mit Zetteln in der Hand, die sie am Ende des Ausflugs ausgefüllt abgeben müssen. Dennoch scheinen I-Phones auch hier im Mittelpunkt zu stehen (viele weibliche Teenies fertigen Gruppen-„Selfies“ an ).

Eine Autorin kämpft darum, mit ihrem Vortrag über „Tabus in der arabischen Literatur“ akustisch verstanden zu werden. Man hört: Religion sei das größte Tabu. Schräg gegenüber wird ein Mann, der beim Stand eines deutschen Ausstellers namens „Leseratten“ als Papiermumie verkleidet ausgestellt ist, gerade mit getrockneten Datteln beworfen.

„Vielleicht wird’s abends besser“, ist der nette Herr vom Suhrkamp-Verlag vorsichtig optimistisch.

Der Performer Austrofred, der an diesem Vormittag als (gut besuchter) Autor zu Gast ist, behauptet, der Charme der Veranstaltung bestehe für die Schüler darin, dass sie zumindest nicht in die Schule müssten.