Bruno Mars: Rockig und nicht mehr jugendfrei

Sie sagten mir: ,Deine Musik ist konfus, komm ja nicht wieder, bevor du dich nicht auf einen Stil festgelegt hast.’“ Bruno Mars erinnert sich an die Zeit, als er mit seinen ersten Demos bei Plattenfirmen-Bossen hausieren ging, daran, wie abartig er das fand. „Denn“, sagt er, „ich liebe viele Stilrichtungen und will die Freiheit und den Luxus haben, ins Studio zu gehen und heute Rock, und morgen Hip-Hop, Soul, Motown, R&B, Pop – wonach immer mir ist – zu machen.“ Mit der zweiten CD „Unorthodox Jukebox“ hat sich der 27-Jährige diese Freiheit genommen, konnte sich nach dem sechs Millionen Mal verkauften Debüt-Album „Doo-Wops & Hooligans“ und Hits wie „Grenade“ und „Just The Way You Are“ diesen Luxus leisten.