"Bridget Jones’ Baby": Vegane Kondome mit Ablaufdatum sorgen für Nachwuchs

Die erste Stunde verläuft noch ziemlich vielversprechend: Ein leicht autistisches Mathematik-Genie, vergleichbar mit Dustin Hoffman in "Rain Man", arbeitet als Buchhalter für Verbrecherorganisationen. Gleichzeitig kann er nicht nur rechnen wie "Rain Man", sondern auch kämpfen wie Jason Bourne: Ansatzlos mäht er schwer bewaffnete Security-Männern nieder und ist auch im Nahkampf unbesiegbar. Um Stress abzubauen, bestraft er sich in seinem Schlafzimmer mit brüllender Heavy-Metal-Musik und stechendem Stroboskop-Licht, dazu malträtiert er seine Schienbeine mit einem Stock. Und schließlich hat er auch noch ein Faible für Kunst. All diese obskuren Eigenschaften vereinigt Ben "das Kinn" Affleck als "The Accountant": Er ist der undurchsichtige Nerd-Profi, der bald von mehreren Parteien gejagt wird. Zusätzlich muss er eine junge Kollegin, gespielt von der winzigen Anna Kendrick, die Affleck kaum zur Schulter reicht, beschützen. Was allerdings mit rätselhafter Spannung anfängt, zerfranst sich zunehmend in konfusen Erzählsträngen zwischen düsterem Psycho-Drama, Thriller und Action-Showdown.

INFO: USA 2016. 128 Min. Von Gavin O’Connor. Mit Ben Affleck, Anna Kendrick, J. K. Simmons.

KURIER-Wertung: