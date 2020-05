"Brautalarm": Das große Kotzen in Weiß

Wie lustig dürfen Frauen im Hollywoodfilm sein?, lautet auch eine Debatte, die im Moment in den USA geführt wird und beruht auf der Tatsache, dass Filme mit Komikerinnen in Hollywood mit weniger Budgets ausgestattet sind als jene mit männlichen Kollegen. Lautet doch die heimliche Industrie-Formel: Männer entscheiden über den Kinofilm, Frauen über das TV-Programm. (Dort gibt es ja erfolgreiche Frauen-Serien wie "Sex and the City" schon länger.) Im Kino hingegen handeln Blockbuster-Komödien wie "Hangover" meist von Männern oder von Frauen, die sich um eine männliche Hauptfigur rekeln und ranken müssen: Es sind Bubenkomödien für Buben.



Nun, " Brautalarm" ist sowas wie die großartige (noch dazu großartig erfolgreiche) Gegenoffensive dazu: ein Frauenfilm für Freundinnen. Zwar wurde die US-Komödie ausgerechnet von Judd Apatow, King des Bubenlustspiels produziert und auch von einem sichtlich fernsehgeschulten Mann ( David Feig) inszeniert, aber ...



... jetzt kommt das Aber: Sie wurde von zwei Frauen aus "Saturday Night Live" geschrieben. Annie Mumoli und Kristen Wiig. Letztere ist auch grandiose Hauptdarstellerin (Wird sie je wieder so gut sein können? Ach, wir hoffen es). Schon die Sexszene zur Eröffnung des Films ist - aus Frauensicht - ehrlicher als man es zuletzt in Hollywood-Filmen gesehen hat. Die beiden Hauptfiguren (eine Braut, eine Brautjungfer) sind ambivalente Charaktere, die Angst vor Bindungen haben. Und inmitten eines umwerfenden Frauenensembles spielen sie alles sogenannt Männliche und mehr mit weiblicher Komik: Furz-Witze, Betrunkenen-Slapstick oder das großen Kotzen (und Scheißen) in der ganz weißen Hochzeitskleider-Boutique.



Zugegeben, es gibt auch feministische Minuspunkte:

Etwa, dass die wahre Leidenschaft der Hauptfigur Torten backen ist. Dass die gewollt Lustige der Runde wie immer die Dicke ist. Und tja, dass Bub und Mädchen immer noch in den Sonnenuntergang fahren. Aber feministisch oder nicht? Man hat ohnehin kaum Zeit, darüber nachzudenken. Man ist viel zu sehr mit Lachen beschäftigt. - Veronika Franz



INFO: KOMÖDIE, USA 2011. 125 Min. Von David Feig. Mit Kristen Wiig, Rose Byrne.



KURIER-Wertung: ***** von *****