"Ich hatte Angst vor dieser Rolle"

Auch wenn er nicht darüber reden will: Bradley Cooper ist ein Frauenschwarm. Ein Aufreißer mit verschmitztem Blick, dem schon einige der schillerndsten Frauen Hollywoods erlegen sind: Renée Zellweger ist darunter ebenso wie Jennifer Lopez, Zoe Saldana und Jennifer Aniston. Ein halbes Jahr lang – von Dezember 2006 bis Mai 2007 – war Cooper mit Schauspielkollegin Jennifer Esposito verheiratet.

Doch der Hang zum multiplen Verführen ist nur eine Seite des Ostküsten-Beaus: Der 37-Jährige ist knallhart und smart, was geschäftliche Dinge betrifft. Vor kurzem gründete er seine eigene Produktionsfirma 22 & Indiana Pictures und schloss parallel dazu gleich einen zweijährigen Kooperationsdeal mit dem Studiogiganten Warner Brothers ab.

Cooper, geboren 1975 in Philadelphia, macht keine halben Sachen: Er studierte an der renommierten Georgetown University in Washington und schloss dort mit einem Bachelor in Englisch ab. Danach zog er nach New York, wo er Schauspiel an der Actors Drama School belegte und mit dem Master abschloss. 1998 hatte er sein Schauspieldebüt in der Fernsehserie „ Sex and the City“. 2001 erhielt er die Rolle des Will Tippin in der TV-Serie „Alias – Die Agentin“, die er bis 2006 spielte. Ebenfalls 2006 war er neben Julia Roberts bei deren Broadway-Theaterdebüt „Three Days of Rain“ zu sehen.

Seine erste Film-Hauptrolle spielte Cooper in Ryuhei Kitamuras Horrorfilm „The Midnight Meat Train“ im Jahr 2008. Im Jahr darauf gelang ihm der Durchbruch mit der nicht jugendfreien Komödie „ Hangover“, die so erfolgreich war, dass noch zwei Sequels gedreht wurden. „ Hangover Part 3“ kommt 2013 in die Kinos.

Cooper spielt noch immer gern Theater: Im Sommer 2012 stand der 1,85-Meter-Hüne in Williamstown, Pennsylvania, in der Inszenierung des Pomerance-Stücks „The Elephant Man“ auf der Bühne. Für ihn eine „Herzenssache“ und ein Schritt zurück zu seinen Wurzeln.