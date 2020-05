"Borgia" im ORF: Zu brutal für Hauptabend

Ein Mann wird zu Tode gefoltert: Aufgespannt auf eine Art Riesenrad werden ihm durch Schläge mit Holzknüppeln systematisch die Knochen gebrochen. Selbst wenn man die Augen reflexartig schließt, hört man noch das Knacken der Brüche.

Ein anderes Mal blickt der Zuseher in eine bluttriefende Augenhöhle, aus der soeben das Auge ausgestochen wurde. Definitiv nichts für Menschen mit empfindlichem Magen.



Dass es in der frühen Neuzeit nicht zimperlich zuging, weiß man ja. Aber so drastisch wie bei der nun in ORF und ZDF startenden sechsteiligen Historienserie " Borgia" wurde dies noch selten gezeigt. Das ist auch der Grund, weshalb der ORF die am Donnerstag startende Serie von der Primetime auf 22.30 Uhr verlegte. Das ZDF hingegen entfernte die blutigsten Szenen, damit es zum Hauptabend senden kann: Ab 17. Oktober um 20.15 Uhr.



Wie auch immer: " Borgia" ist eine imposante Produktion. Eine rund 25 Millionen teure internationale Großproduktion unter Federführung des Slowaken Jan Mojto (Eos Film), aufwendig gedreht in den Prager Barrandov-Studios. Dort baute man für die Mittelalter-Saga um die machthungrige, vor nichts zurückschreckende Renaissance-Familie der Borgias die Sixtinische Kapelle, die Gemächer des vatikanischen Palasts, den Petersplatz und mittelalterliche Straßenzüge nach.



Die Regie wurde dem sowohl in Deutschland als auch in den USA bewährten Oliver Hirschbiegel ("Der Untergang") übertragen, das Buch stammt von US-Autor und Serienproduzent Tom Fontana. Insgesamt 128 Mitwirkende aus 18 Ländern, darunter die Deutschen Udo Kier und Andrea Sawatzki und die Österreicher Manuel Rubey und Raimund Wallisch, standen vor der Kamera. Hirschbiegel: "Wir haben vor allem darauf geachtet, dass die Schauspieler zu den Rollen passen. Haben keine großen Stars, sondern schlicht exzellente Schauspieler engagiert." Die Hauptrolle des Rodrigo Borgia übertrug Hirschbiegel dem bei uns weitgehend unbekannten Amerikaner John Doman.