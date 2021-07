Boiler Room in Wien: HVOB & Freunde

Die Internetbroadcasting-Party Boiler Room macht am Mittwoch (29.4.) zum dritten Mal Halt in Wien. Nach dem vor rund einem halben Jahr Dorian Concept und die halbe Affine Records-Crew im Celeste vor laufender Kamera aufspielten und auflegten, steht nun eine Session in der Pratersauna (Poolfloor) am Programm.

Das Konzept von Boiler Room-Partys ist schnell erklärt: Die DJ-Sets werden per Livestream ins Web übertragen und sind dort dann auch jederzeit im Archiv aufrufbar. Durch die Nähe zum Künstler und dem meist kleinen Raum, in dem das Ganze stattfindet, entsteht eine Art Schlafzimmeratmosphäre, "eine pornografisierte Aufarbeitung des DJ-Handwerks" (dasfilter.com). Ausstaffiert wird so eine Session mit exklusiven Gästen, die sich dann oftmals hinter dem DJ in den Vordergrund tanzen, damit sie von den Freunden zuhause vor dem Computer auch gesehen werden.

Während man sich in Berlin gerne mal auf internationale Acts konzentriert, sind beim Boiler Room-Gastspiel in Wien ausschließlich heimische Acts am Programm zu finden, was für die gerade aufblühende heimische Musikszene spricht. Es spielen der Reihe nach: Florian Scheibein (Leap Records), 7Citizens (betreibt das Label Praterei, ist DJ und Produzent), Wolfram (sympathischer Exportschlager Österreichs), Peter Kruder ( Kruder & Dorfmeister) und zu guter Letzt HVOB, das von Wien aus die Welt erobernde Duo, das sein soeben veröffentlichtes, zweites Album "Trialog" vorstellen wird. Beginn: 18 Uhr.