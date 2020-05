Blasen uns die Roboter den Marsch?

"Stadt ist nicht nur das Gebaute, sondern ein komplexes kulturelles und soziales System", betont Fitz. "Es geht ganz stark darum, dass Bürger sich mit ihren Ideen einbringen und vieles mitgestalten." Dabei handelt es sich u.a. um Baugruppen oder kleine urbane Gärten, die die Bewohner pflegen.

Und es geht um mehr als um den Jobmarkt: "Die Frage nach dem guten Leben wird von immer mehr Menschen sehr grundsätzlich gestellt", sagt Fitz. Dabei spiele das Digitale, vor allem: "ein anderer kreativer Umgang mit dem Digitalen" eine große Rolle. Deswegen könne man nicht einfach sagen, "sollen diese Spinner im Silicon Valley mal machen". Denn dort werde "an ganz wichtigen Fragen der Zukunft" geforscht, etwa an der Bildung, an der Stadt, an der Arbeit. "Es geht auch darum, eine europäische Position einzunehmen, die Idee einer solidarischen Gesellschaft nicht einfach aufzugeben."

Und daher müsse man "diese Themen – was sinnvolle Arbeit ist, was eine solidarische Gesellschaft ist und was Kunst und Kreativität damit zu tun haben – wieder salonfähig machen".