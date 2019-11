Bisher unbekannter Georg-Michael-Song veröffentlicht

Bei "This Is How (We Want You To Get High)" handelt es sich um den ersten neuen Song Michaels seit 2012, wie sein Plattenlabel mitteilte.

Kinofilm inspiriert von Wham!-Klassiker

Die Musik zum Film umfasst darüber hinaus den titelgebenden Wham!-Klassiker, zwei weitere Tracks der Gruppe sowie zwölf Titel aus dem Soloschaffen von Michael, der 2016 einem Herzleiden erlag.