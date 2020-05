Birgit Braunrath beerbt C. Bischofberger

Das Leben ist Veränderung. Und so verlässt die wohl bekannteste Interviewerin des KURIER, Conny Bischofberger, das Haus. Sie geht wieder dorthin, wo sie herkam - zur Kronenzeitung.



Aber Gott sei Dank hat der KURIER mehrere Interviewer, die sofort in ihre Fußstapfen treten könnten. Ab Mitte September wird Birgit Braunrath jede Woche ein großes Interview für den KURIER am Sonntag gestalten. Sie gilt als hervorragende Journalistin mit breitem Hintergrund und großer Erfahrung, die empathisch und engagiert an ihre Arbeit herangeht.