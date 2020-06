"Birdman" untermauert Favoritenrolle für die Oscars

Die US-Satire "Birdman" hat ihre Favoritenrolle für die diesjährigen Oscars einmal mehr untermauert: Bei der Verleihung der von Hollywoods Schauspielerverband organisierten SAG Awards wurde das Werk des mexikanischen Regisseurs Alejandro González Iñárritu als bester Film ausgezeichnet.

Dabei triumphierte die Geschichte über einen gealterten Superhelden-Darsteller am Sonntagabend in Los Angeles unter anderem über die ebenfalls nominierten "Boyhood" und "Grand Budapest Hotel". Den Preis als bester Schauspieler heimste der Brite Eddie Redmayne für seine Darstellung des britischen Astrophysikers Stephen Hawking in "Die Entdeckung der Unendlichkeit" ein. Als beste Schauspielerin wurde Julianne Moore geehrt, die in "Still Alice - Mein Leben ohne Gestern" eine Frau mit Alzheimer spielt.

Die SAG Awards gelten traditionell als Fingerzeig für die Oscar-Verleihung. Der wichtigste Filmpreis der Welt wird am 22. Februar in Hollywood verliehen. Die Gala wird vom US-Schauspieler Neil Patrick Harris moderiert, der durch die US-Serie "How I Met Your Mother" bekannt wurde.