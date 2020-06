Bildhauer Avramidis mit Ausstellung im KHM

Die Figuren, die im hohen Gras vor Joannis Avramidis’ Atelier stehen, sehen aus, als wären sie immer schon da gewesen. Regenwasser sammelt sich in den Nischen jener enormen Plastik, die eigentlich "Humanitas-Säule" heißt und ursprünglich senkrecht aufgestellt werden sollte. "Ist mir persönlich zu mühsam", sagt Avramidis und zuckt mit den Schultern. Auch er ist lange hier gewesen.

Am 26. September wird der wohl bedeutendste lebende Bildhauer Österreichs 90 Jahre alt. Von 19. September bis 4. Oktober findet im Wiener Kunsthistorischen Museum (KHM) eine Ausstellung statt, die die Werke des in Georgien geborenen Griechen neben Skulpturen aus der Antikensammlung zeigt. Kulturministerin Schmied verleiht dem Künstler am Abend der Ausstellungseröffnung das "Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern". Den Großen Österreichischen Staatspreis hatte Avramidis schon 1973 erhalten.