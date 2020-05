Bilder voller Schock und Aaaah im Essl

Es wäre nicht das Essl Museum, würde es angesichts solcher Kunst nicht großen Vermittlungswillen an den Tag legen: Zusätzlich zu Karlheinz Essls Vorgabe, möglichst wenige Werke pro Raum zu zeigen, hat das Team auch zu jedem Werk Erläuterungen in Boxen an der Wand deponiert. Wo einzelne Bilder auf literarische und biblische Vorlagen Bezug nehmen – und das tun sie oft – ist der vollständige "Quellentext" an der Wand zu lesen. Etwa das Hölderlin-Gedicht " Griechenland", aus dem der Vers "Tönend wie des Kalbs Haut die Erde" stammt.



Solche Hilfestellungen erleichtern zu begreifen, wie virtuos der Künstler Dinge, Bilder und Worte als gleichwertige poetische Vokabeln einsetzt: Die schwarzen Haare, die bei Kiefer ein schweres Buch durchziehen, bekommen etwa durch Paul Celans Holocaust-Verarbeitung "Todesfuge" (mit der Zeile "... dein aschenes Haar Sulamith") Dringlichkeit.



Dass Kiefer mit seiner Kunst bewegen kann, steht außer Zweifel – der Gestus des Welterklärers, mit dem er sich gern umgibt, kann aber auch ganz schön inszeniert wirken. Die bierernsten Kiefer-Zitate, die in der Schau ebenfalls zu lesen sind, verstärken diesen Eindruck. Doch vielleicht entsteht gerade so Mehrwert: All der geballte Ernst regt an, Kiefer nicht nur mit Respektabstand, sondern auch einmal mit kritisch-ironischer Distanz zu begegnen.