Flüssiger Stein – spröder Charme

Tobias Zielony stellt das gescheiterte riesige Wohnbauprojekt "La Vele di Scampia" bei Neapel vor. Die in Italien geborene Künstlerin Monika Bonvicini geht ihre Auseinandersetzung mit den gebauten Strukturen, die dem Leben die Form geben, mit Humor und Ironie an. So ist auf einem Foto Bonvicinis auf einer Mauer im krass städtebaulichen Elend die Botschaft zu lesen: "Add Elegance to your Poverty".

Und Olaf Metzels in Beton gegossene überdimensionale Eierkartons als Wandrelief für das "Treppenhaus Fridericianum" sind auch ein Beispiel für die die trostlose Betonarchitektur der Nachkriegszeit.