Bertrand de Billy: "Es hat keinen Sinn mehr"

Begonnen hatten die Unstimmigkeiten mit der Staatsopern-Direktion bei den Proben zu Wagners " Lohengrin" im März 2014. Sie gipfelten darin, dass De Billy das Premieren-Dirigat zurücklegte. Berichtet wurde von einem Strich, den De Billy im Gegensatz zum " Lohengrin"-Regisseur Andreas Homoki und dem Sänger der Titelpartie, Klaus Florian Vogt, keineswegs wollte. De Billy: "Das war aber nur der Auslöser. Mir ging es letztlich einzig um die mangelnde Unterstützung und die Unehrlichkeit seitens der Direktion." Mikko Franck sprang damals für ihn als Dirigent ein.

Noch in der selben Saison kehrte De Billy zurück ins Haus am Ring – für drei Vorstellungen von Gounods "Faust". Heute sagt der Dirigent: "Das Verhalten von Dominique Meyer hat gezeigt: Das war ein schwerer Fehler. Im Grund habe ich sofort danach geistig den Schlussstrich gezogen." Als sein Manager schließlich im Juli von Meyer informiert wurde, dass de Billy im Repertoire dirigieren könne, was er wolle, "aber die bereits fix abgesprochenen Neuproduktionen nicht, war dieses Gefühl bestätigt". De Billy: "Entweder will man jemanden am Haus oder nicht. Ich habe an der Staatsoper immer Repertoire und Premieren dirigiert. Mir war klar: Es hat für mich unter diesen Umständen an diesem Haus keinen Sinn mehr."

Es tue ihm "furchtbar leid" um die Zusammenarbeit mit Orchester und Chor. "Aber man kann nur in einer Atmosphäre der Offenheit und Ehrlichkeit seine Leistung bringen. Es wird auch eine Zeit nach Meyer an der Staatsoper kommen."

Kann es nicht sein, dass er seinen Schritt bald bereut? "Ich war nach dem , Lohengrin‘-Rückzug auch sehr deprimiert. Aber ich hatte nie eine Sekunde Zweifel. Es war richtig und notwendig."

Spielt die persönliche Ebene vielleicht in diesen Fragen eine zu große Rolle? "Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um die Musik. Und um ein korrektes, loyales Verhalten. Ich hatte mit Ioan Holender bei fast jeder Neuproduktion oft heftige Meinungsverschiedenheiten – aber am Schluss waren alles große Erfolge, denn es ging einzig um die Sache und es diente der Sache. Um was es hier geht, will sich mir nicht mehr erschließen."