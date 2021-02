Berlnale: Filme online schauen im Hausarrest

Nach bald zwölf Monaten Unterbrechung der internationalen Festivallandschaft, kommt es zu einem regelrechten Stau an Filmen, die nicht in den (noch geschlossenen) Kinos gezeigt werden können. Mit der Einrichtung eines digitalen Branchen-Events bietet die Berlinale nun der Filmwirtschaft – den Händlern und Weltvertrieben – einen Markt mit kuratiertem Programm, denn die einzelnen Programmsektionen der Berlinale werden beibehalten: Damit soll den Filmen in einem zunehmend unübersichtlichem Angebot gezielt Sichtbarkeit gegeben werden.

Im Unterschied zu den Festivals in Cannes und Venedig ist die Berlinale aber nicht nur ein wichtiger Marktplatz, sondern auch ein stark auf sein Publikum ausgerichtetes Festival, das massenhaft Tickets verkauft: Man wollte aber seinen Besucher und Besucherinnen nicht noch mehr Online-Filme ins Haus liefern, befand Chatrian, sondern lieber darauf hoffen, dass im Juni die Menschen die Filme im Kino ansehen können.