Belvedere präsentiert neue Klimt-Gemälde

Durch den Sammlungszuwachs erhöht sich der Klimt-Bestand des Belvedere auf insgesamt 24 Gemälde. Die " Sonnenblume" war bis vor kurzem als private Leihgabe in der Ausstellung " Gustav Klimt/ Josef Hoffmann - Pioniere der Moderne" im Unteren Belvedere zu sehen gewesen. Klimt hatte das Bild 1907 bei seinem letzten Sommeraufenthalt in Litzlberg am Attersee gemalt. Im selben Garten, in dem er das Vorbild für die Blume fand, ließ er auch seine Lebensgefährtin Emilie Flöge posieren. Die Gestalt der Sonnenblume, erklärt Klimt-Experte und Belvedere-Vizedirektor Alfred Weidinger, könne durchaus mit Emilie Flöge in Verbindung gebracht werden - die Blume wäre demnach ein verschlüsseltes Porträt. In der Form erinnert die Blume auch an das Monumentalwerk "Der Kuss", das im folgenden Jahr entstand.

Das Bild "Familie"(1909/`10) wurde zuletzt im Jahr 2000 in der " Klimt und die Frauen"-Ausstellung im Belvedere gezeigt. Das Bild - es kursierte auch unter anderen Titeln wie "Mutter mit Kindern" oder "Die Flüchtlinge" - sollte mit seiner dunklen Farboberfläche, aus der die Gesichter klar konturiert hervorblitzen, Egon Schiele stark beeinflussen. Wer genau auf dem Bild dargestellt ist, weiß man laut Weidinger noch nicht - "aber es wird gelingen, sie auch zu identifizieren".

Den Wert der von Parzer vermachten Sammlung wurde nicht genauer beziffert - Wolfgang Peschorn, der Präsident der mit der Verlassenschaftsabhandlung befassten Finanzprokurator, sprach lediglich von einem „zweistelligen Millionenbetrag“. Das Gemälde " Litzlberg am Attersee" hatte 2011 bei einer Auktion in New York 26,16 Mio. Euro eingebracht. Bei den nun ins Belvedere gelangten Werken sprach Experte Weidinger von "Schlüsselwerken" für Klimts Entwicklung.