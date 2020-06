Bekannte Flops, die keine waren

Dass diesen Sommer mit 17 (bis zum Ende des Jahres werden es dann 19 sein) Filmen besonders viele Blockbuster an den Kinostart gingen, dürfte nur ein Teil der Erklärung sein. Für viele Kritiker sind die Filme auch einfach nicht überzeugend genug.

Bereits im Juni hatte Steven Spielberg an der University of Southern California vor Filmstudenten vor einer "Kernschmelze" gewarnt. "Es wird eine Implosion geben, bei der drei, vier oder gar ein halbes Dutzend Filme abstürzen", was laut Spielberg – gemessen am Einspielergebnis einer der erfolgreichsten Regisseure Hollywoods – letztlich auch für einen Paradigmenwechsel sorgen werde.

Regie-Kollege Steven Soderbergh befürchtet den gegenteiligen Effekt. In Cannes behauptete er Ende Mai, dass die Filmstudios Hollywoods aus "Angst vor dem finanziellen Tod" lieber auf die vermeintlichen Heilsbringer Blockbuster setzen und so letztlich "kreativen Selbstmord" begehen würden.

Sieht man sich das Kino-Programm für das kommende Jahr an, dürfte er zumindest mit erster Annahme Recht behalten. 2014 sind vor allem Fortsetzungen und Superhelden-Filme geplant. So kommt mit "The Fast and The Furious 7“ gleich der sechste Aufguss des Action-Krachers in die Kinos. "Amazing Spider-Man 2", " The Expendables 3", und " Transformers 4“ folgen.