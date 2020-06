Beispiele, die Schule machen sollten

Ach so schön kann Schule sein. Ist sie auch. Am Brioschiweg (Wien-Donaustadt). Wo der Film mit dem auffallenden Titel „1+1=100" in einer längeren Begleitung des Lernalltags entstanden ist. Nix gestellt, einfach das (Schul-)Leben in bewegten Bildern festgehalten. Beispielsweise. Denn – eine der beiden kleinen Schwächen des ansonsten sehr bewegenden, sympathischen neuen Kinofilms ist, nicht ausreichend zu vermitteln, dass es allein in Wien rund 100 Mehrstufenklassen gibt. (Zweite Schwäche ist eine etwas überdimensional geratene fast schon langweilig werdende Szene rund ums Erlernen des Buchstaben B).

Und das in gan „normalen" öffentlichen Schulen. Gut, oder schlecht, auch in diesen geht`s nicht überall so frei zu. Aber jedenfalls gibt es sie, die Positivbeispiele. Die, die viel mehr Schule machen sollten/müssten. Und es vielleicht könnten, wenn mehr auf sie, als auf negative Beispiele in Schulen hingewiesen würde. Würde vielleicht mehr Druck machen – von Kindern, Jugendlichen, Eltern und engagierten Lehrkräften: „Wenn das dort und dort möglich ist, wenn die das machen (dürfen), so wollen wir das bei uns in der Schule aber auch..."