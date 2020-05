Bei Jelinek sagt Grete, was sie nie wagte

Es war ein Gastspiel vom Schauspielhaus Zürich, das Intendantin Bettina Hering am Landestheater Niederösterreich zeigte: Regisseur Dušan David Pařízek inszenierte Goethes „Faust“ und ließ darauf Elfriede Jelineks Sekundardrama „FaustIn and out“ prallen. Eine moderne Übermalung, gespielt von drei Frauen – „FaustIn“ Franziska Walser, „GeistIn“ (also eine Art weiblicher Mephisto) Miriam Maertens und „GretIn“ Sarah Hostettler.