Bei den ORF-"Vorstadtweibern" wird es noch "krimineller"

Die Wiener Vorstadt kommt im ORF nicht zu Ruhe. Am Montag enden die Dreharbeiten der vierten Staffel der "Vorstadtweiber", die vor und hinter der Kamera "mehr von allem".

"Es wird krimineller - aber es gibt auch mehr Liebe", enthüllte Josefstadt-Mimin Hilde Dalik bei einem Drehtermin am Freitag. Ihre "Vanessa" erlebe eine "große Veränderung": "Im Zuge dieser Wiedergeburt entfaltet sich auch ihre kriminelle Ader wie eine schöne Blume". Als Greta Morena, die sich vom Leben nimmt, was sie will, gesellt sich Andrea Eckert zu den umtriebigen Grazien: Sie kehrt aus der Münchner Schickeria zurück aufs glatte Parkett der Walzer-Metropole. "Das war eine schöne Lebenszeit für mich" beschrieb sie die Dreharbeiten: "eine rundum beglückende Erfahrung".

Die Handlung setzt rund ein Jahr nach dem Rachefeldzug von Ex-Politiker Joachim Schnitzler ein: die Wogen haben sich nur vordergründig geglättet. Die Entdeckung der Leiche eines Geschäftsmannes auf einer Parkbank trübt flugs die scheinbare Idylle, eine ganze neue Familie mit Dreck am Strecken rückt in den Fokus des turbulenten Geschehens rund um Geld, Gier und Getue.