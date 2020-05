Beethoven im Grenzbereich

Zur Person: Geboren am 20. 2.1953 in Mailand. In den 70ern als Assistent von Claudio Abbado an der Scala.



Karriere: Chefdirigent u.a. des Concertgebouworchesters (1988-2004). Seit 2005 Kapellmeister des Gewandhausorchesters Leipzig. Nach Differenzen verließ er 2008 die Oper Leipzig, deren Generalmusikdirektor er war.