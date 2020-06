Bechdel-Test: Frauen spielen keine Rolle

Auch in der Literatur geht es ähnlich zu: Die britische Schriftstellerin Virginia Woolf (1882-1941) schrieb bereits 1929 ein Essay, der zu einem der meistzitierten Texte der Frauenbewegung wurde. In "Ein eigenes Zimmer" (im Original: A Room of One`s Own) geht sie auf die selbe Thematik wie der Bechdel-Test ein. Allerdings (damals noch) ausschließlich auf Literatur bezogen.

Sie kritisierte, wie facettenlos die Frau im Auge des männlichen Erzählers gesehen werde.

"Aber wie interessant wäre es, wenn die Beziehung zwischen den beiden Frauen komplizierter gewesen wäre. Alle Beziehungen zwischen fiktionalen Frauen sind zu einfach."

Bis zu dem Zeitpunkt konnte sie sich an keinen Fall erinnern, in dem zwei Frauen als Freundinnen dargestellt wurden. Sie würden immer nur in Beziehung zu Männern auftauchen.

"Es war merkwürdig darüber nachzudenken, dass die großen Frauen der Fiktion, nicht nur als das andere Geschlecht dargestellt, sondern nur in einer Beziehung zu ihm standen."

Außerdem seien Frauen immer nur Gegenstand in der Literatur.

"Ist Ihnen bewusst, dass Sie vielleicht das am häufigsten abgehandelte Tier des Universums sind?"

Die British Library, gewissermaßen das nationale Gedächtnis Großbritanniens, sei voll von Schriften, die über Frauen verfasst wurden, von Autoren, die Frauen offen oder insgeheim hassen. Die Erzählerin stellte sich zum Beispiel einen Autor vor, "der unter einem Gefühl litt, das ihn dazu trieb, mit seiner Feder auf das Papier einzustechen, als tötete er beim Schreiben ein schädliches Insekt". Das Patriarchat sei allgegenwärtig; die Welt voll zorniger Männer, die die Frau nur als Spiegel brauchen - als Spiegel "mit der magischen und erhebenden Kraft, die Gestalt des Mannes in doppelter Größe wiederzugeben". Dabei plage sie eigentlich Angst vor dem Verlust des eigenen aufgeblähten Selbstwertgefühls - wenn die Frauen sich emanzipierten, gehe den Männern der Spiegel verloren.